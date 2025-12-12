الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح ضمن أكبر فعالية ثقافية بواشنطن

تألقت الجزائر، في معرض “Winternational Embassy Showcase 2025” بواشنطن، حيث فازت بجائزة أفضل جناح ضمن المجموعة العربية.

وحسب بيان لسفارة الجزائر بواشنطن، شاركت السفارة بفخر في أكبر فعالية ثقافية في العاصمة الأمريكية، Winternational Embassy Showcase. الذي احتفل هذا العام بدورته الثانية عشرة في مبنى رونالد ريغان.

ويعد هذا الحدث منصة عالمية تجمع سفارات مختلف الدول لإبراز ثقافاتها وتراثها أمام آلاف الزوّار.

ونجحت الجزائر في خطف الأنظار هذا العام من خلال عرض استثنائي يجسد تنوع هويتنا الثقافية وأصالتها.

وكان من أبرز محاور جناح الجزائر، الخيمة التقليدية الجزائرية، التي نصبت في قلب الفعالية. لتقدم للزوار نموذجا حيا عن الضيافة الصحراوية وأسلوب العيش الأصيل في جنوب الجزائر.

وقد أثارت الخيمة إعجاب الحضور بجمالها وزخارفها وأجوائها الدافئة، مما منحهم تجربة غنية تنقلهم مباشرة إلى صحرائنا الشاسعة.

كما عرضت خلال هذه المشاركة باقة واسعة من الحرف التقليدية، والمأكولات الأصيلة و التاي الصحراوي الجزائري الأصيل. والأزياء التراثية، والموسيقى. مما خلق لوحة ثقافية متكاملة تبرز عمق التراث الجزائري وتنوعه.

وفازت الجزائر بجائزة أفضل جناح ضمن المجموعة العربية، وهي جائزة رفيعة المستوى. تعكس جودة المشاركة الجزائرية وتميز الخيمة التقليدية التي تحولت إلى إحدى أبرز محطات الزيارة في المعرض.

وشكرت السفارة، كل أعضاء الفريق، والحرفيين، والمتطوعين، وجميع الشركاء الذين ساهموا في هذا الحضور المشرف.