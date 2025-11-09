الجزائر تفوز بجائزة أفضل مبادرة شبابية في ريادة الأعمال المتوسطية

توّجت المؤسسة الناشئة Gardens of Babylon بجائزة أفضل مبادرة شبابية في ريادة الأعمال المتوسطية. إلى جانب تكريم حاضنة أعمال جامعة معسكر تقديرًا لدورها البارز في دعم المؤسسات الناشئة والمشاريع الابتكارية.

و تمّ هذا التكريم من قبل الجمعية العامة الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية (ARLEM) والجمعية الأوروبية للأقاليم (AER) يوم 7 نوفمبر 2025. في قصر النورمان (Palazzo dei Normanni) بمدينة باليرمو – إيطاليا.

وقد تُوّج بالجائزة كلٌّ من مختار بوعزة. مؤسس مؤسسة Gardens of Babylon،و الأستاذ بن عومر بختي، مدير حاضنة أعمال جامعة معسكر.

و تعتمد مؤسسة Gardens of Babylon على حلول تقنية متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي، المستشعرات وأنظمة الري الذكي. الرؤية الحاسوبية، وبرمجيات إدارة المزارعوذلك لتحقيق إنتاج زراعي مرتفع. مع تقليل استهلاك المياه والأثر البيئي.