الجزائر تفوز  بجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي لعام 2023

تحصل الجزائري نزيه دحوش، على المرتبة الأولى لجائزة الإسكوا للمحتوى الرقمي العربي 2023 فئة المؤسسات. والتي تسلط الضوء على أفضل الممارسات في المحتوى العربي الرقمي من المنطقة العربية. بالإضافة إلى إظهار فوائد التكنولوجيات الرقمية، وتطوير محتوى عربي عالي الجودة لتجسيد أهداف التنمية المستدامة.

كما اختتمت، أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة للعام 2023. والذي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 14 إلى 16 مارس 2023.

واختير لهذا المنتدى الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، شعار “حلول وعمل”. في حين، خلص المشاركون فيه إلى مجموعة توصيات حول سبل تسريع وتيرة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية. وكيفية مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه ذلك في ظل التحولات العالمية المتسارعة.

ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة الآلية الإقليمية السنوية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030. كما سيتم استعراض هذه التوصيات أمام المنتدى السياسي العالمي رفيع المستوى، والذي ينظم في نيويورك سنويا.

هذا، وتشكل وفد مجلس الأمة المشارك في هذا المنتدى ، من يوسف لعراب. رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، رئيس الوفد. عمار بن معمر، عضو مجلس الأمة، نجية وجدي دمرجي، عضو مجلس الأمة. مبروك دريدي، عضو مجلس الأمة، عبد الحميد درار، عضو مجلس الأمة.