الجزائر تفوز بجائزة اليونسكو لمحو الأمية باللّغة الأم

نالت الجزائر جائزة اليونسكو “الملك سيجونغ للتعليم والتدريب” في مجال محو الأمية باللغة الأم لعام 2019، حسبما نشره الموقع الرسمي للمنظمة.

وقالت المنظمة أن المكتب الوطني لمحو الأمية نال الجائزة بفضل برنامج الإستراتيجية الوطنية المتعددة اللغات لمحو الأمية.

وكان المكتب الوطني قد استهل هذا البرنامج سنة 2016 لدعم الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية لعام 2008.

وتشمل الإستراتيجية دورة لمحو الأمية تمتد 18 شهراً للبالغين بالعربية والأمازيغية، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البدء بالتعلم باللغة الأم.

وأضافت اليونسكو أن الإستراتيجية مكنت الناطقين الأمازيغية من الوصول إلى برامج محو الأمية بلغتهم الأم،وتسهل تعلّمهم اللغة العربية.

وتتيح أيضا الإستراتيجية الوطنية المتعددة اللغات لمحو الأمية للناطقين باللغة العربية فرصة تعلّم اللغة الأمازيغية.

ويُنتظر أن تتسلم الجزائر جائزتها في حفل تنظّمه اليونسكو في باريس يوم 8 سبتمبر المصادف لفعاليات اليوم الدولي لمحو الأمية.