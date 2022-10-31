الجزائر تفوز برئاسة أكبر لجنة بالبرلمان الإفريقي

تم اليوم الإثنين، بمقر البرلمان الإفريقي بمدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، تنصيب النائب عن المجلس الشعبي الوطني بهجة العمالي العضو الدائم ببرلمان عموم إفريقيا، رئيسة للجنة النقل والاتصالات والطاقة والعلم والتكنولوجيا، والتي تعتبر من أهم اللجان الدائمة لهذه الهيئة القارية.

وحسب بيان الملس الشعبي الوطني، فقد اختيرت بهجة العمالي بالإجماع رئيسة للجنة عن المجموعة الجيوسياسية لشمال إفريقيا، وهي خطوة تعكس الثقل القاري للجزائر والمصداقية التي تحظى بها في محيطها الإفريقي .

وفي كلمة، عقب التنصيب الرسمي لها، أعربت الدكتورة بهجة العمالي، عن تشرفها برئاسة هذه اللجنة الهامة واستعدادها التام للعمل بروح التعاون والتضامن مع الجميع، مؤكدة أن الجزائر التي ناضلت من اجل تحرر إفريقيا تعمل اليوم بكل عزم على تنمية القارة وتطورها على كافة الأصعدة والدفاع عن سيادتها واستقلالية قرارها السياسي والاقتصادي ..