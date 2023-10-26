الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للإتحاد للعام 2023-2024 خلفا لتنزانيا

فازت الجزائر، ممثلة بنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني, عضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الارهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي, منذر بودن، برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للاتحاد للعام 2023-2024 خلفا لتنزانيا.

وأوضح بيان للمجلس، أن “رئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية للاتحاد للعام 2023-2024 عادت الى الجزائر خلال اجتماع المجموعة المنعقد اليوم الخميس بمناسبة الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها بالعاصمة الانغولية، لواندا”.

يذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي اختار موضوع “العمل البرلماني من أجل السلام والعدل والمؤسسات القوية” للنقاش العام في فعاليات الجمعية لهذه السنة.