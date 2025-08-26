إعــــلانات
الجزائر تفوز بعضوية الهيئة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر

بقلم نادية بن طاهر
فازت الجزائر بعضوية الهيئة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمدة أربع سنوات.

وحسب بيان للهلال الأحمر الجزائري، فازت الجزائر بعضوية الهيئة التنفيذية للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر لمدة أربع سنوات باعتبارها بمثابة مجلس الإدارة للمنظمة.

كما جرى انتخاب الجزائر ضمن لجنة الصياغة، في تأكيد لمكانتها ودورها الفاعل في تعزيز العمل الإنساني والتضامني عربياً.

