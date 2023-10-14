الجزائر تفوز بعضوية مكتب الإتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب
بقلم عزيز طالبي
فازت الجزائر بعضوية مكتب الإتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب للعهدة المقبلة المتمثلة في 2023 إلى غاية 2027 خلال المؤتمر 29 الذي يفي تونس.
و قالت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها، الفايسبوك، اليوم السبت، المؤتمر انعقد في تونس من 13 إلى 15 أكتوبر 2023.
كما هنّأت وزارة الشباب والرياضة الجزائر و رئيس الفيدرالية الجزائرية لبيوت الشباب الهادي منصور.
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