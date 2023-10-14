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الرياضة

الجزائر تفوز بعضوية مكتب الإتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب

بقلم عزيز طالبي
الجزائر تفوز بعضوية مكتب الإتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب
الجزائر
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فازت الجزائر بعضوية مكتب الإتحاد العربي لجمعيات بيوت الشباب للعهدة المقبلة المتمثلة في 2023 إلى غاية 2027 خلال المؤتمر 29 الذي يفي تونس.
و قالت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية لها، الفايسبوك، اليوم السبت، المؤتمر انعقد في تونس من 13 إلى 15 أكتوبر 2023.

كما هنّأت وزارة الشباب والرياضة الجزائر و رئيس الفيدرالية الجزائرية لبيوت الشباب الهادي منصور.

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