الجزائر تفوز بـ 4 جوائز منها ذهبية وبرونزية في المسابقة الدولية الـ 18 لزيوت العالم

حازت الجزائر على 4 جوائز من بينها ميداليتين ذهبية وبرونزية في المسابقة الدولية ال18 لزيوت العالم المنظمة في باريس بفرنسا.

وأعلنت وكالة تثمين المنتجات الفلاحية “APVA” عن نتائج المسابقة الخميس الماضي عبر موقعها وجاءت كالتالي:

الميدالية الذهبية من نصيب زيت الزيتون الجزائري ممثلا في علامة “أزمور” عومر واقد من ولاية البويرة في صنف “ناضج-مركز”.

بينما الجائزتين المتبقيتين تحصلت عليهما كل من مؤسسة كيارد ببومرداس بمنتوجها “بغلية”.

وكذا معصرة أمازيت ايفيغا في تيزي وزو بمنتوجها أشفالي آث غوفري في صنف “ناضج خفيف” شهادة “Gourmet”.

وعرفت المسابقة هذه السنة مشاركة ما يقارب 25 معصرة ممثلة للعديد من الدول خاصة اسبانيا وايطاليا.