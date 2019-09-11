الجزائر تفوز بمقعد في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة

تحصلت الجزائر على مقعد في المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، لمدة 4 سنوات، خلال الدورة الـ23 لأشغال الجمعية العامة للمنظمة، بروسيا.

وحسب بيان لوزارة السياحة، اليوم الأربعاء، تم انتخاب الجزائر من بين 11 بلدا افريقيا، مترشحين لنيل هذا المقعد.

ويعتبر اختيار الجزائر لهذا المقعد، تكريسا للدور الهام الذي تلعبه على مستوى القارة الافريقية، وعمق ومتانة علاقاتها مع الدول العربية والافريقية.

وستقوم الجزائر من خلال هذا التمثيل، بالدفاع عن مصالح القارة السمراء، والتقرب من صناع القرار والفاعلين في مجال السياحة العالمية، والترويج للسياحة الجزائرية.

كما شهدت الجمعية، انعقاد مؤتمرات حول السياحة الطبية والصحية، والإبتكار والتنمية المستدامة، والتكوين والتشغيل في قطاع السياحة.

من جهة أخرى، سيشارك الوفد الجزائري المشارك في أشغال هذه الجلسة، في أشغال المنتدى العالمي لاستراتيجيات تطوير السياحة في المدن الكبرى، بروسيا.