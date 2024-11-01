الجزائر تفوز بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المجالس التشريعية الإفريقية

ظفرت الجزائر بمنصب نائب رئيس الجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المجالس التشريعية الإفريقية، وذلك عقب مشاركة المجلس الشعبي الوطني بأكرا، عاصمة غانا، في أشغال الجمعية العامة الثانية لمؤتمر رؤساء هذه الهيئة.

وشارك المجلس الشعبي الوطني، ممثلا بنائب رئيسه, زين رشيد, في أشغال الجمعية العامة الثانية لمؤتمر رؤساء المجالس التشريعية الإفريقية بمشاركة ممثلين من مختلف البرلمانات الإفريقية لمناقشة قضايا مشتركة وتطوير سبل التعاون بين دول القارة.

اكد البيان أن الجزائر حققت “إنجازا دبلوماسيا بارزا في هذا المؤتمر, المنعقد نهاية أكتوبر, بعد ظفرها بمنصب نائب رئيس الجمعية, وهو ما يعد اعترافا بدورها الفعال في الساحة الإفريقية وحرصها المستمر على تعزيز التعاون التشريعي بين الدول الإفريقية”.

وسيسهم هذا المنصب في ومن المتوقع أن يسهم هذا المنصب في “تعزيز مكانة المجلس الشعبي الوطني داخل الجمعية ويساعد في توطيد علاقاته مع البرلمانات الأفريقية.