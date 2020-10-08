الجزائر تقترح إعادة اطلاق عملية إستكشاف البترول والغاز

كشف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إن الجزائر تقترح إعادة اطلاق عملية استكشاف البترول والغاز، لضمان مستويات أعلى من التصدير.

وجاء ذلك، في كلمة ألقاها جراد، خلال ملتقى الأعمال الجزائري الإسباني بالجزائر، اليوم الخميس، عرض فيها المحاور الأساسية لبرنامج الحكومة في الشؤون الاقتصادية للفترةالمقبلة.

وعرض الوزير الأول، خلال هذا الملتقى، برنامج الحكومة، والذي يهدف لإدماج الاقتصاد الوطني في سلسلة الاقتصاد العالمي، من خلال تبادل التكنولوجيات والخبرة والمبادلات التجارية.

وفي مجال الطاقات المتجددة، كشف جراد، إن هناك برنامج هام في انتاج الطاقة الكهروضوئية، التي ستزداد وتيرتها في السنوات القادمة، داعيا الصناعة الاسبانية الرائدة في هذا المجال، إن تساهم في هذا المشروع.

كما أكد الوزير الأول، إن قطاع المناجم، قطاع تستدعي الإهتمام الكامل من قبل السلطات العمومية، لتمكيين القطاع من المساهمة في الجهود الوطنية.

وفيما يخص الصناعيات التحويلية، خاصة الصناعة الزراعية، أكد جراد، أنها تحظى باهتمام خاص، كونها تشكل القيمة المضافة، وتساهم في استحداث فرص عمل وفي الإنعاش الاقتصادي.

وتطرق الوزير الأول، إلى مجال السكن، مؤكدا إن الحكومة قررت مواصلة دعمها لهذا القطاع، لتلبية الطلب المتزايد على السكنات الاجتماعية، مركزا على ضرورة مراقبة التعمير.

أما فيما يخص الصناعة، أكد جراد، إن الحكومة تعمل على تشجيع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير قطاع نسيجي حقيقي، للمساهمة في التنمية، لاسيما في الشراكة مع المؤسسات الاسبانية والتي شجعها على الاستثمار في الجزائر.

خصوصا مع تكريس حرية العمل للشركات الأجنبية بالجزائر، والتي تتمتع بنفس الحقوق والمزايا مع المؤسسات الوطنية.

وفي قطاع السياحة، كشف الوزير الأول، إن هناك طلب داخلي قوي من جانب المؤسسات والأسر.

وفي الأخير، شدد الوزير، على ضرورة تحفيز اقتصاد المعرفة وادخال التكنولوجيات الجديدة على النشاط الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى إن السلطات قررت تشجيع وتطوير المؤسسات الناشئة، من خلال تخصيص صندوق مخصص لتمويل هذه المؤسسات.