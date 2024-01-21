الجزائر تقترح إنشاء مركز إمتياز رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة

أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتطلع لإطلاق مبادرة على مستوى دول الجنوب. تتعلق باقتراح إنشاء مركز إمتياز في مجال رصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة المبتكرة. ومد جسور التواصل وتبادل الخبرات والمبادرات بين الدول الأعضاء في هذا الفضاء.

وقد جاءت هذه المبادرة خلال كلمته أمام القمة الثالثة للجنوب لمجموعة 77 والصين، التي تحتضنها العاصمة الأوغندية كمبالا. بعد أن استعرض الرئيس رؤية الجزائر القائمة على اعتبار العلوم والتكنولوجيا والابتكار مجالات خصبة للتعاون “جنوب ـــ جنوب”. كونها أحد محركات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مما يستدعي تثمين مساهمتها في تحقيق الأهداف الإنمائية من خلال وضع سياسات لتطوير المواهب وتحفيز البحث والابتكار العلمي والتكنولوجي. منوها بأهمية إعطاء الأولوية للحلول التي من شأنها وضع حد للقيود والاحتكارات التكنولوجية والممارسات غير المنصفة التي تعرقل وصول دول الجنوب إلى هذه الأدوات والوسائل الحديثة والحيوية للتنمية.

وذكَّر الرئيس تبون في هذا السياق بجهود الجزائر الرامية إلى تعزيز الحوار والتعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال المؤسسات الناشئة على الصعيد الإفريقي. من خلال مساعيها لتنفيذ مخرجات الندوة الإفريقية الثانية للمؤسسات الناشئة التي التأمت في دورتها الثانية بالجزائر، شهر ديسمبر الماضي. والخطوات المتخذة لتأسيس إطار إفريقي لتطوير هذا النوع من المؤسسات بالتنسيق مع هيئات الاتحاد الإفريقي.