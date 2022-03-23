الجزائر تقترح إنشاء منظمة عربية للصحة

اقترحت الجزائر ممثلة في وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، خلال إجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأربعاء، إنشاء منظمة عربية للصحة.

كما سيتم إدراج هذا المقترح، ضمن مداولات وأعمال الدورة العادية ال56 لمجلس وزراء الصحة العرب الذي سيعقد غدا الخميس. على أن يعرض لاحقا خلال أشغال القمة العربية.

وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد لقى مقترح الوزير الذي عرضه خلال إجتماع المكتب التنفيذي اليوم الأربعاء، ترحيبا لهذه المبادرة.

ويأتي ذلك بالنظر إلى أهميته وما ستأتي به هذه المنظمة من منهجية عمل توافقي وتشاركي وتبادل الخيرات بين الدول العربية.

كما يشكل منصة مناسبة للانطلاق العربي الجماعي في تنسيق السياسات و الارتقاء بالأداء في المجالات الصحية.

طالع أيضا:

وزير الصحة يبحث سبل التعاون والخبرات مع نظيره الموريتاني

استعرض وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بالقاهرة مع نظيره الموريتاني سيدي الزحاف. سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصحة. وحسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة الصحة، فقد تم اللقاء على هامش أشغال الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب المقررة يومي 24 و 25 مارس الجاري. كما شكّل اللقاء فرصة للطرفين لمناقشة دراسة سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي خاصة في قطاع الصحة وفق ما يخدم مصلحة البلدين. كما أكد وزير الصحة على الإستعداد الكامل للدفع قدما بمشاريع التعاون والشراكة المقرر إقامتها بين البلدين. وفق ما تضمنته الإتفاقية الموقعة بين الطرفين وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. القاضية بتعزيز التعاون مع الدول العربية والإفريقية. و أشار الوزير إلى “الانطلاق في العمل المشترك بين البلدين من خلال اللقاءات التي سبق عقدها. وكذا تنقل وفود طبية جزائرية إلى العاصمة نواكشوط قصد تبادل الخبرات والتجارب والمعارف مع نظرائهم الموريتانيين”. من جهته أكد وزير الصحة الموريتاني على رغبة بلاده في تعزيز وتطوير مجالات التعاون مع الجزائر. مشيرا إلى أن هذا اللقاء شكّل فرصة سانحة لتحقيق ذلك. كما اتفق الطرفان بهذه المناسبة على تشكيل لجنة متابعة للوقوف على مدى تنفيذ ما تضمنته الإتفاقية الموقعة بين الطرفين مع رفع تقارير دورية لوزيري صحة البلدين. خاصة ما تعلق منها بجانب البحث العلمي فيما يخص بعض الأمراض كالملاريا والالتهابات الكبدية. وكذا التكوين من خلال تمكين الأطباء الموريتانيين الاستفادة من الخبرات التي يتوفر عليها نظرائهم من الجزائر في عدد من التخصصات المستعصية. كزرع الكلى مع إمكانية نقل بعض المرضى الموريتانيين الى العلاج في الجزائر.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp