الجزائر تقترح احتضان منتدى أعمال جزائري- صيني لبحث فرص الاستثمار

اقترحت الجزائر احتضان منتدى أعمال جزائري- صيني لبحث فرص الاستثمار خاصة في القطاعات ذات الأولوية. بمشاركة كبرى الشركات الصينية ونظيرتها الجزائرية.

وجاء هذه الاقتراح خلال مشاركة وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في أشغال الدورة الـ 8 للجنة المشتركة “الجزائرية-الصينية” للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني.

ويكتسي الاستثمار المباشر أهمية بالغة لتعزيز الشراكة بين البلدين. حيث ثمنت الجزائر عاليا المساهمة الكبيرة للشركات الصينية. في اجناز العديد من مشاريع البنية التحتية، كالطريق السيار شرق-غرب، جامع الجزائر، البرامج السكنية وغيرها.

ودعت المؤسسات الصينية إلى تعزيز وتقوية استثماراتها المباشرة والتي تبقى دون المأمول. في مختلف القطاعات كالطاقة والمناجم، النقل الجوي والبحري والسكك الحديدية، المنشآت القاعدية. الفلاحة والري وتربية المائيات، التكنولوجيات الحديثة والرقمنة، السكن والعمران والتهيئة الاقليمية. السياحة وتسهيل تنقل السياح الصينيين إلى الجزائر. وذلك عبر اعتماد مقاربة رابح-رابح تكون الفائدة فيها مشتركة.

ولتجسيد هذا الهدف المنشود، فإن الفكر الجديد للجزائر الجديدة افضى الى تقديم كل التسهيلات الممكنة للصينيين. مع امكانية وجود تفضيلات لااستفادة من مصادر الطاقة التي تزخر بها الجزائر. وهذا لا سيما مع اعتماد القانون الجديد للاستثمار.

وعبر وزير السكن عن كامل الاستعداد للجانب الجزائري لتسهيل الوصول إلى الأهداف المنشودة. قصد تعميق وتنويع التعاون والشراكة مما يعود بالمنفعة المشتركة.