الجزائر تقدم تعازيها في وفاة مانموهان سينغ الوزير الأول الأسبق للهند

وقّع وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، باسم الحكومة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، على سجل التعازي بمقر سفارة جمهورية الهند بالجزائر العاصمة. إثر وفاة الوزير الأول الأسبق للهند، مانموهان سينغ.

وجاء في نص التعزية الموقّعة نيابة عن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وباسم الشعب والحكومة الجزائرية:”على إثر رحيل مانموهان سينغ، الوزير الأول الأسبق لجمهورية الهند. لا يسعني إلا أن أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى الشعب الهندي الصديق، بأخلص عبارات التعازي وأصدق مشاعر المواساة”.

وأشاد الوزير مزيان بالفقيد، مشيرًا إلى مكانته الوطنية وإسهاماته البارزة في خدمة بلاده، مضيفًا:

“أمام هذا المصاب الجلل، نقف وقفة إجلال وتقدير أمام ذكرى الفقيد الذي ترك في قلوب الشعب الهندي الصديق أثرًا طيبًا بإسهاماته كشخصية وطنية لم تتوان يومًا عن خدمة بلادها”.

وختم الوزير تصريحه بالتأكيد على تضامن الجزائر مع الهند في هذا الظرف الأليم، مجددًا تقديم التعازي للشعب الهندي الصديق