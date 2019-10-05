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الجزائر تقدم مشروعين كبيرين للحصول على تمويل من الصندوق الدولي الأخضر للمناخ

الوطني
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الجزائر تقدم مشروعين كبيرين للحصول على تمويل من الصندوق الدولي الأخضر للمناخ
بقلم أمينة داودي

ستقدم الجزائر مشروعين كبيرين أمام الصندوق الدولي الأخضر بغية الحصول على دعم مالي لتتمكن من مجابهة الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها نتيجة الإحتباس الحراري.

وأوضحت مديرة التغيرات المناخية بالوزارة فازية دحلب في تصريح لوأج، أن المشروعين يتعلقان بإعادة تأهيل مشروع السد الأخضر واستعمال الطاقة الشمسية.

وأكدت أن المشروعين يوجدان حاليا محل دراسات لتحديد قيمة التمويل من قبل منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة الفاو والبنك الإفريقي للتنمية.
وأضافت أن مشروع إعادة تأهيل السد الأخضر سيكلف غلافا ماليا قدره 16.8 مليار دينار.

كما أن مساهمة الصندوق الأخضر للمناخ المرجوة ستكون تقريبا 5.16 مليار دينار.
أما بخصوص المشروع الثاني المتعلق باستعمال الطاقة الشمسية في ضخ المياه لاستعمالها في السقي في منطقة الجنوب والهضاب العليا فالمساهمة المالية المرتقبة من قبل الصندوق ستكون 1.2 مليار دينار.


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