الجزائر تقدم 118 طن مساعدات من المواد الغذائية إلى غزة

تم اليوم الأحد، شحن العديد من المساعدات الإنسانية من مطار بوفاريك العسكري بالبليدة، متوجهتا نحو مطار العريش بجمهورية مصر الشقيقة ليتم نقلها نحو غزة من معبر رفح الحدودي.

وقدرت المساعدات بـ118 طن من المواد الغذائية يتم نقلها عبر جسر جوي بمعدل طائرتين يوميا.

وتُعبّر هذه المساعدات العاجلة عن التزام الجزائر، قيادة وشعبا، بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني. الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لاسيما في قطاع غزة، من قبل قوات الاحتلال في ظل حصار شامل جائر.

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