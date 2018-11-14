الجزائر تقدم 5 حافلات من صنع محلي كهبة للنيجر

قدمت الجزائر مساعدة تضم 5 حافلات من صنع وطني للنجير ، استجابة لاحتياجات السلطات ودعما لسكان شمال هذا البلد.

وتم نقل هذه المساعدة الى غاية منطقة أغاديس باستعمال وسائل جندتها السلطات الجزائرية.

حيث تم استلام الحافلات الخمسة نهار اليوم من طرف حاكم منطقة أغاديس باسم الحكومة النيجيرية.

وتم تنظيم حفل رسمي بمقر وزارة الشؤون الخارجية النيجيرية بحضور سفير الجزائر بالنيجر و مسؤولين نيجيريين سامين.

منهم أعضاء في الحكومة، لاسيما الوزير برئاسة الجمهورية منصور حاج دودو ووزير الصناعة معلم زنيدو عميرو.

والوزيرة المنتدبة المكلفة بالاندماج الافريقي لاميدو اوسيني سلاماتو بالا قوقا.