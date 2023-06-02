الجزائر تقدّم مساعدات لمنكوبي إعصار إيان بكوبا

قدم سفير الجزائر بهافانا لسلطات منطقة بينار ديل ريو الواقعة في الطرف الغربي لكوبا، مساعدة من المواد الغذائية بقيمة 500.000 دولار. أرسلتها الجزائر لهذه المنطقة التي كانت الأكثر تضررا من إعصار إيان.

و قد أعربت مساعدة حاكم المقاطعة، خلال الحفل الذي نظم يوم الثلاثاء الماضي لهذا الغرض. بحضور ممثلين عن السلطات المركزية و المحلية الكوبية. عن تقديرها الكبير لهذه البادرة النبيلة، شاكرة الجزائر و الهلال الأحمر الجزائري. عن هذه المساعدة التي سيتم توزيعها على السكان المنكوبين.

كما اكدت المسؤولة الكوبية، بان هذا العمل ينم عن نوعية علاقات الصداقة و التضامن التاريخية القائمة بين البلدين منذ أمد طويل