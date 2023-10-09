الجزائر تقرر إرجاء المشاورات بشأن تفعيل وساطتها  في النيجر

قررت الجزائر إرجاء المشاورات بشأن تفعيل وساطتها في النيجر الى حين الحصول على التوضيحات الضرورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية “قررت الحكومة الجزائرية إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية. التي كان من المقرر القيام بها في الأزمة التي تواجهها النيجر. إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية”.

وأضاف بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج “يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023, وعبر رسالة رسمية. أبلغت السلطات النيجرية الحكومة الجزائرية بقبولها الوساطة الجزائرية في الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية. التي تواجهها النيجر. وفور تلقي هذه الرسالة, كلف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف. بالتوجه إلى نيامي في أقرب وقت ممكن. بهدف الشروع مع السلطات النيجرية في مشاورات تحضيرية للوساطة الجزائرية”.

و منذ هذا التاريخ, يضيف البيان, “قام وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مباشرة مع محاوره النيجري. وكذا سفارة الجزائر بنيامي مع وزارة الشؤون الخارجية النيجرية. بإجراء اتصالات حول برنامج ومحتوى هذه الزيارة. غير أن هذه الاتصالات لم تستجب لما كان ينتظر منها بشأن هذين الموضوعين”.

و في ذات السياق, “أثارت التصريحات الرسمية والعلنية الصادرة عن السلطات النيجرية تساؤلات مشروعة. حول استعدادها الحقيقي لتجسيد قبولها للوساطة الجزائرية” يؤكد البيان.

و بناء على ذلك, قررت الحكومة الجزائرية “إرجاء الشروع في المشاورات التحضيرية. المزمع القيام بها إلى حين الحصول على التوضيحات التي تراها ضرورية بشأن تفعيل الوساطة الجزائرية”, كما جاء في نص البيان.