الجزائر تقرر إعادة النظر في التعاون القائم مع فرنسا في قطاع التعليم

قررت الحكومة الجزائرية، إعادة النظر في التعاون القائم مع فرنسا في قطاع التعليم.

وقد استقبل أمس الخميس، وزير التربية، عبد الحكيم بلعابد، السفير الفرنسي لدى الجزائر، إكزافييه دريونكور، بطلب منه.

وحسب بيان وزارة التربية، فقد درس الطرفان التعاون بين البلدين في قطاع التعليم.

وأبلغ بلعابد السفير الفرنسي، إلزامية إعادة النظر في مجالات ومحاور وكيفيات التعاون الثنائي.

كما تطرق الطرفان، إلى ملف تدريس اللغتين العربية والأمازيغية والثقافة الأصلية لأبناء الجالية الجزائرية بفرنسا وكذا بعض النقاط المتعلقة بالمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.