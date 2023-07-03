الجزائر تقرر خفض انتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا

قررت الجزائر تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أوت 2023، حسب ما أورده بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وأوضحت الوزارة في بيانها “في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول أوبيب+ ودعما لعمليتي تخفيض الانتاج الاضافيتين التي بادرت بهما المملكة العربية السعودية وفيدرالية روسيا من اجل دعم استقرار وتوازن سوق النفط، قررت الجزائر تخفيضا اضافيا لإنتاجها ب 20 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة ما بين 1 و 31 من شهر أوت القادم”.

ويأتي هذا التخفيض ليضاف للخفض الطوعي ب 48 ألف برميل يوميا الذي تقرر شهر ابريل المنصرم، حسب المصدر نفسه.

واكدت وزارة الطاقة في بيانها ان انتاج الجزائر لشهر أوت 2023 سيستقر في حدود 940 ألف برميل يوميا.