الجزائر تقرر خفض انتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا
بقلم خالد زوبيري
قررت الجزائر تخفيض إنتاجها من النفط بمقدار 20 ألف برميل يوميا في الفترة بين 1 و31 أوت 2023، حسب ما أورده بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وأوضحت الوزارة في بيانها “في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها دول أوبيب+ ودعما لعمليتي تخفيض الانتاج الاضافيتين التي بادرت بهما المملكة العربية السعودية وفيدرالية روسيا من اجل دعم استقرار وتوازن سوق النفط، قررت الجزائر تخفيضا اضافيا لإنتاجها ب 20 ألف برميل يوميا في الفترة الممتدة ما بين 1 و 31 من شهر أوت القادم”.
ويأتي هذا التخفيض ليضاف للخفض الطوعي ب 48 ألف برميل يوميا الذي تقرر شهر ابريل المنصرم، حسب المصدر نفسه.
واكدت وزارة الطاقة في بيانها ان انتاج الجزائر لشهر أوت 2023 سيستقر في حدود 940 ألف برميل يوميا.
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