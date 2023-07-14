الجزائر تكتسح الألعاب العربية بأكثر من 100 ميدالية ذهبية

فازت الجزائر بعدد كبير من الميداليات الذهبية، في منافسة الألعاب العربية التي تحتضنها امام صلابة منتخبات قوية مثل المغرب وتونس والبحرين.

وقالت اللجنة الأولمبية والرياضية عبر صفحتها الرسمية، اليوم الجمعة، أن الجزائر فازت بـ 100 ميدالية ذهبية وهو الرقم يعتبر قياسي.

كما أشارت اللجنة الأولمبية إلى أن العدد مرشح لأكثر من 100 ميدالية ذهبية، وهي التي أعلنت عن الخبر قبل فوز المنتخب الوطني في الكاراتي “كاتا رجال” الذي حصد مساء اليوم الميدالية 101 للجزائر.

وينتظر، المتتبعون للشأن الرياضي أن ترتفع الميداليات الذهبية إلى عدد أكبر و بشكل أكثر لتعزّز خزانة الجزائر من الألقاب.

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