الجزائر تكرم محامية وصديقة الثورة الفقيدة جزيل حليمي

أشرف اليوم الخميس، المدير العام للأرشيف الوطني والمستشار برئاسة الجمهورية، عبد المجيد شيخي، على حفل تكريم الراحلة وصديقة الجزائر المحامية جزيل حلمي.

وذكر شيخي، بالعمل الجبار الذي حققته جبهة التحرير الوطني ابتداء من سنة 1956 للوقوف امام الالة الاستعمارية

وقال “وقفتنا اليوم المجاهدة للثورة الوطنية، مجاهدة بالكلمة وبالنضال، في مواجهة آلة استعمارية لا ترحم وهي جزيل حليمي”.

وأشار المدير العام للأرشيف الوطني أن الفقيدة ابلت البلاء الحسن ودافعت عن المجاهدة جميلة بوباشا دفاعا مستميتا الى جانب العديد من المحامين الآخرين.

من جانب آخر، عبر شيخي عن حزنه من فاجعة لبنان، متمنيا ان يقف هذا البلد الشقيق على قدميه مرة أخرى في أسرع وقت.