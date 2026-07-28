الجزائر تلتزم بالقضاء على مرض إلتهاب الكبد

أحيت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بفندق ماركير بعين البنيان بالعاصمة، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التهاب الكبد، تحت شعار: “التهاب الكبد: كسر الحواجز”.

وحسب بيان للوزارة، حضر الفعاليات، المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، سافينا كلوديا اماساري. وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFRA)، فايزة بن دريس. وممثلة برنامج الامم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس فقدان المناعة المكتسبة ومكافحتها(ONUSIDA)، صوريا عالم. وإطارات الإدارة المركزية، والخبراء، ورئيس جمعية ” SOS Hepatites “، وممثلي المجتمع المدني.

وفي كلمة وزير الصحة، البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، والتي ألقاها نيابة عنه، رئيس الديوان، الدكتور حاج معطي خليل رضا، أكد أن شعار هذه السنة يجسد ضرورة إزالة مختلف العوائق النظامية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تحول دون الوصول المنصف إلى خدمات الوقاية والكشف والعلاج. بما ينسجم مع هدف منظمة الصحة العالمية الرامي إلى القضاء على التهاب الكبد كتهديد للصحة العمومية بحلول سنة 2030.

وأشار إلى أن الجزائر جعلت من مكافحة التهاب الكبد الفيروسي أولوية وطنية ضمن سياساتها الصحية. من خلال اعتماد المخطط الوطني الاستراتيجي للقضاء على التهابات الكبد الفيروسية للفترة 2024-2027. الذي أُعد وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات المعنية والخبراء وممثلي المجتمع المدني. بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر، وتحسين التكفل العلاجي، وتطوير البحث العملياتي.

واستعرض رئيس الديوان، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الوزير، أهم الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال الوقاية. وعلى رأسها تعميم التلقيح ضد التهاب الكبد الفيروسي “ب” ضمن الرزنامة الوطنية لتلقيح الأطفال منذ سنة 2003. وإدراج تلقيح طلبة مهن الصحة منذ سنة 2013. إلى جانب تعزيز سلامة نقل الدم، وتحسين الكشف، وتدعيم إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المؤسسات الصحية. وتكثيف حملات التحسيس بالشراكة مع مختلف القطاعات والفعاليات المجتمعية.

كما أبرز الجهود المبذولة في مجال التكفل العلاجي، من خلال تعزيز الموارد البشرية والمادية، وتطوير الأدلة العلاجية. وتوسيع اللامركزية في التكفل بالمرضى. وتعزيز التربية العلاجية بمساهمة فعالة من جمعيات المجتمع المدني.

وأكد أن تنفيذ المخطط الوطني يشكل محطة أساسية لتقليص الإصابات والوفيات المرتبطة بالتهاب الكبد. مع إيلاء أهمية خاصة للقضاء على انتقال فيروس التهاب الكبد “ب” من الأم إلى الطفل. مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي مواصلة تعبئة جميع الشركاء، وتعزيز التنسيق بينهم، ودعم البحث العلمي والعملياتي.

وفي ختام الكلمة، جددت وزارة الصحة التزام الجزائر بمواصلة العمل مع شركائها الوطنيين والدوليين من أجل القضاء على التهاب الكبد الفيروسي. إلى جانب فيروس نقص المناعة البشرية والسل، باعتبارها تهديدات للصحة العمومية. انسجامًا مع أهداف التنمية المستدامة والالتزامات الدولية.