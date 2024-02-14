الجزائر تلتزم بدعم استتباب الأمن في جنوب السودان

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بأديس أبابا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان.

وحسب بيان للوزارة، شكل اللقاء فرصة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين. وتأكيد التزام الجزائر الثابت بدعم استتباب الأمن وتعزيز الاستقرار في جمهورية جنوب السودان. سواء من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن الأممي. أو من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الإفريقي المؤقتة رفيعة المستوى المكلفة بجنوب السودان (لجنة الخمسة – C5).

هذا وجاء هذا اللقاء، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة العادية الرابعة والأربعين (44) للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.