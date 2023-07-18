الجزائر تلتزم بمبدأ الصين الواحدة وتعارض “استقلال تايوان” بأي شكل من الأشكال

أكدت الجزائر مجددًا على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وعلى أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وعبرت الجزائر خلال البيان المشترك الذي صدر عقب المحادثات الفردية والموسعة بين الرئيس تبون ونظيره الصيني. معارضة “استقلال تايوان” بأي شكل من الأشكال. ودعم الموقف الصيني في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وشينجيانغ وهونغ كونغ والتبت وغيرها. ومعارضة محاولات تسييس قضية حقوق الإنسان أو استعمالها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية.

ومن جهته، أعرب الجانب الصيني عن دعمه لجهود الجزائر الرامية إلى صيانة أمنها القومي واستقرارها. ومشيدا بالنهج التنموي الذي تبنته لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

أشادت كل من الجزائر والصين، بالدعم المتبادل والتعاون فيما بينهما في إطار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد 19). مثمنين الشراكة القائمة بين البلدين في مجال إنتاج اللقاحات.

كما أعرب الرئيسان تبون ونظيره الصني، شي جين بينغ، عن عزمهما على تعزيز التعاون في مجال الصحة. الذي يعود إلى سنة 1963 تاريخ إرسال الصين للجزائر لأول بعثة طبية خارج ترابها.

وجدّد الجانبان تأكيدهما على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا الدولية والمتعددة الأطراف. وعلى مواصلة الدعم الثابت لمصالحهما الجوهرية. ومساندة كل جانب الجانب الآخر في الحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه. وبذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وغيره من قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية.

كما تم الاتفاق على احترام مبدأ حسن الجوار، ومواصلة تعزيز الديمقراطية في العلاقات الدولية. فضلا عن حل النزاعات عبر الحوار وبالطرق السلمية. والتأكيد على ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تمثل الأمم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على القانون الدولي. والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. والتمسك بتعددية الأطراف، وتعزيز مبادئ التعاون والتضامن والعدالة والإنصاف في العلاقات الدولية. والحفاظ على مصالح الدول النامية والدفاع عن حقوقها.