الجزائر تمتنع عن التصويت على قرار يدين روسيا بسبب غزوها أوكرانيا

قررت الجزائر اليوم الأربعاء، الإمتناع عن التصويت على قرار أممي يدين روسيا بسبب شنها الحرب على أوكرانيا.

ويأتي هذا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حيث امتنعت 34 دولة أخرى عن التصويت أهمها الصين، الهند، جنوب إفريقيا، كوبا، العراق وباكستان. فيما عارضت 5 دول مشروع القرار وهي روسيا، كوريا الشمالية، ارتيريا، سوريا وبيلاروسيا.

وفي المقابل صوتت 141 دولة لصالح قرار إدانة روسيا من أصل 193، حيث يطالب روسيا بوقف استخدام القوة ضد أوكرانيا وإلغاء اعترافها باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك.