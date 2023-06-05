الجزائر تمدّد خفض إنتاجها الطوعي بـ 48 ألف برميل يوميا

قرّرت الجزائر، بالتنسيق مع الدول المشاركة في إتفاق أوبك +. تمديد خفضها الطوعي بـ 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024.

وحسب ما أفادت به وزارة الطاقة والمناجم، فإن الجزائر ستمدد خفضها الطوعي بـ 48 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2024 كإجراء إحترازي. وهذا بالتنسيق مع الدول المشاركة في إتفاق “أوبك +”. التي سبق وأن أعلنت عن تخفيضات طوعية في شهر أفريل المنصرم”.

كما سيتم هذا التخفيض الطوعي، من مستوى الإنتاج المطلوب. وفقا لما تم الإتفاق عليه خلال الإجتماع الوزاري الـ 35 لمنظمة أوبك+ في 4 جوان 2023. بحضور وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وبعد المشاركة في أشغال الإجتماع الـ 186 لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). الذي انعقد يوم السبت بالعاصمة النمساوية فيينا، شارك عرقاب في أشغال الاجتماع الـ 49 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الـ 35 لمنظمة الأوبك وخارج أوبك.

وخلال هذه الاجتماعات، ناقش الوزراء المسؤولون عن النفط في إعلان التعاون أوبك+. الوضع الحالي لسوق النفط الدولي وآفاق تنميته على المدى القصير.

من جهته، أكد عرقاب، أن “دول أوبك +” تراقب عن كثب تطور أساسيات سوق النفط العالمي، مضيفا أنه من المفترض أن يعرف الوضع الاقتصادي العالمي نموا معتدلا حتى نهاية السنة. بسبب ضعف النمو في البلدان الصناعية. بالإضافة كذلك إلى ارتفاع التضخم مع تسجيل إنتعاش معتدل في النمو الاقتصادي في البلدان الناشئة”.

كما أكد الوزير أن هذه العوامل تؤثر على الطلب العالمي على النفط.، والذي يتوقع أن يظل قيد الاحتواء نسبيا خلال السداسي الثاني من سنة 2023. فيما يظل سوق النفط ممونا بشكل مناسب.

كما أضاف الوزير بالقول أنه “في ختام مناقشاتنا، قررت دول إعلان التعاون الإبقاء على مستويات الإنتاج المقررة في أكتوبر 2022. لبقية السنة الحالية”.

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