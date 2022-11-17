الجزائر تمنح كوبا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية

أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن منح كوبا محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

كما أوضح، الرئيس تبون في ندوة صحفية، عقب استقباله الرسمي لرئيس كوبا، أن الجزائر ستعيد تمويل هذا البلد بالمحروقات. وهذا من أجل إعادة تفعيل محطات الكهرباء.

وأعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، عن إلغاء فوائد المديونية مع كوبا. كما أشار الرئيس تبون في ندوة صحفية، إلى أنه تقرر تأجيل هذه الفوائد إلى وقت لاحق.

وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفقة نظيره الكوبي ميغيل دياز كانيل برموديز، محادثات موسعة شملت العديد من مسؤولي القطاعات من كلا البلدين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أجرى الرئيس تبون، محادثات مع رئيس جمهورية كوبا.

وجرت المحادثات، بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

كما خص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نظيره الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، باستقبال خاص في مقر رئاسة الجمهورية.

وصباح اليوم الخميس، وضع الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل برموديز، إكليلا من الزهور، ووقف دقيقة صمت، ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية المجيدة. بمقام الشهيد في الجزائر العاصمة.

كما قام رئيس جمهورية كوبا، بزيارة إلى المتحف الوطني للمجاهد.

وقد وصل الرئيس الكوبي، مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين في زيارة عمل وصداقة للجزائر.