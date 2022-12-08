الجزائر تمهد لاقتراح إدراج هذا الزي التقليدي على قائمة “اليُونِسكُو”

تُنظم وزارة الثقافة والفنون تَحت إشراف صُورية مُولوجي يومًا دراسيًا بدار الثقافة “مَالك حداد” بعاصمة الجُسور المُعلّقة ولاية قسنطينة. حَول مَوضوع “الزّي التّقليدي النّسوي”. وهذا تَحت شِعار “القندورة القَسنطِينية…هوية، جَمال وتَاريخ”، وذلك يوم الخميس المقبل.

كما سَيعرف هذا مشاركة العديد من الخبراء لطرح مداخلات من الجانب التاريخي والأنثروبولوجي. للزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري. وهذا تحضيرًا لتشكيل هذا الملف الجديد الذي سيتم إيداعه قبل 31 مارس 2023.

ويأتي هذا تَمهيدًا لاقتراح إدراج الزي التقليدي النسوي للشرق الجزائري. بجميع أنواعه المحلية ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية من طرف منظمة “اليُونِسكُو”.

كما سيتم على هامش هذا اليوم الدراسي، تنظيم عرض أزياء ومعرض يضم قطع قديمة وحديثة. يعود تاريخ بعضها إلى القرن الـ17 ميلادي. وهذا بمشاركة مُصممين، مُبدعين ومختلف فعاليات المجتمع المدني. من جمعيات ثقافية ومواطنين.