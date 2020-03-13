الجزائر تنبه المفوضية السامية لللاجئين للأخذ بالحسبان العدد الحقيقي للاجئين الصحراويين

نبهت الجزائر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الاخذ بالحسبان، العدد الحقيقي لللاجئين الصحراويين، طبقا للتقرير الاممية الرسمية سنة 2018.

وخلال اشغال الاجتماع ال77 للجنة الدائمة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بجنيف، اعربت الجزائر عن انشغالها، امام استمرار النزاعات في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مخلفة الملايين من حالات التهجير القسري، سيما في ليبيا وسوريا والعراق و اليمن.

في هذا الصدد استوقف السفير وممثل الجزائر الدائم في جنيف، رشيد بلباقي، المجتمع الدولي حول هذه المسالة المثيرة للقلق.

وذكر بلباقي بجهود الجزائر، سيما ضمن جوارها القريب، من اجل معالجة الاسباب العميقة لتلك الازمات الانسانية عبر التسوية السلمية للنزاعات والبحث عن حلول مستديمة.

كما اكد بلباقي على جهود الجزائر من اجل ضمان مساعدة و حماية اللاجئين المتواجدين على اراضيها، طبقا للأعراف و التقاليد العريقة للضيافة والتضامن التي تتحلى بها الجزائر.

وفيما يخص وضعية اللاجئين الصحراويين فان الجزائر قد دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمانحين الى الاخذ بالحسبان العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، المقدر عددهم ب600 173 شخص كما جاء في التقرير الرسمي الصادر عن الوكالات الأممية في مارس 2018، وذلك من اجل ضمان مساعدة انسانية تتوافق مع الاحتياجات الحقيقية لأولئك اللاجئين.

كما دعت الجزائر، المانحين الى مواصلة زياراتهم الى مخيمات اللاجئين الصحراويين لكي يكونوا شهود عيان عن نتائج ذلك التقرير.