الجزائر تنتخب بالإجماع رئيسا لمجلس ادارة الاتحاد الافريقي للبريد 2024-2025

انتخبت الجزائر، بالاجماع، رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد الافريقي للبريد للفترة 2024-2025. خلال أشغال الدورة العادية 42 لمجلس ادارة الاتحاد التي جرت أشغالها بأروشا ( تنزانيا)، من 3 إلى 14 جوان 2024.

ويضم المكتب الجديد لمجلس الادارة برئاسة الجزائر كلا من بوركينافاسو (النائب الاول للرئيس)،. تنزانيا (النائب الثاني)، إضافة إلى بوتسوانا و بورندي بصفتهما مقرري المكتب.

وشاركت الجزائر خلال هذا الاستحقاق بوفد عالي المستوى برئاسة بارة عبد الوهاب. الأمين العام لوزارة البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، بحضور أحمد جلال. سفير الجزائر بتنزانيا، والذي عرفت أشغاله عقد الاجتماعات الخاصة باللجان الاستراتيجية. الفنية والإدارية للاتحاد الإفريقي للبريد و تنظيم عدد من المنتديات. واللقاءات في مجال تطوير و ضبط الخدمات البريدية لاسيما على ضوء التحولات الرقمية التي تشهدها الدول الافريقية.

كما شارك الأمين العام للوزارة ممثلا للوزير كمتحدث رئيسي في أشغال الطاولة المستديرة المنظمة. على هامش الاجتماعات لمجلس الادارة حول الاستراتيجية الاقليمية للاتحاد البريدي العالمي للمنطقة الافريقية 2024.

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي للبريد هو هيئة متخصصة للاتحاد الإفريقي. مكلفة بتنسيق نشاطات تطوير الخدمات البريدية في إفريقيا و تنميتها.