الجزائر تنتخب رئيسة للجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لسنة 2022

إنتخبت الجزائر رئيسة للجنة مساعدة ضحايا الألغام المضادة للأفراد لسنة 2022. خلال الدورة الـ19 لإجتماع الدول الأطراف في إتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد. التي انعقدت ما بين 15 و19 نوفمبر الجاري بالعاصمة السويسرية جنيف.

وتشمل ولاية هذه اللجنة التي تضم تشكيلتها الجديدة الجزائر وإكوادور وإيطاليا وأوغندا دعم جهود الدول الأطراف لتعزيز مساعدة الضحايا. والنهوض بها وفقا لأحكام الإتفاقية وخطط عملها. بالإضافة إلى المشاركة في متابعة مختلف الأنشطة المندرجة في إطار تنفيذ الإتفاقية.

وقال السفير والممثل الدائم للجزائر في جنيف، لزهر سوالمي، خلال مداخلته أثناء الإجتماع. أن أولويات اللجنة لسنة 2022 ستتمحور حول ترقية مقاربة متسقة كما ينص عليه مخطط عمل أوسلو 2019-2024. والمتضمن “مساعدة الضحايا من خلال سياسات ومخططات وأطر قانونية وطنية موسعة تشمل حقوق الأشخاص المعاقين. الصحة، التعليم، العمل، التنمية، التقليل من نسبة الفقر ودعم بلوغ أهداف التنمية المستدامة.

كما ركز في ذات السياق، على أهمية الإستفادة من منصة تبادل خبراء الدول الأعضاء والشركاء الآخرين، داعيا إلى تعزيز الجهود التي تهدف إلى امتصاص أثر الأزمة الصحية على مساعدة ضحايا الألغام.

وستكون رئاسة اللجنة بالنسبة للجزائر فرصة لإبراز دورها الريادي في مكافحة الألغام المضادة للأفراد و مشاركة خبرتها في التكفل بضحايا الالغام. التي تعود لحرب التحرير الوطنية والتي تم عرضها من طرف الوفد الجزائري خلال الإجتماع.

للتذكير، فقد دخلت إتفاقية حظر إستخدام وتخزين ونقل وإنتاج الألغام المضادة للأفراد حيز التنفيذ في الجزائر يوم 9 أفريل 2002. ومنذ فتح باب التوقيع عليها في عام 1997 صدقت على الاتفاقية المذكورة او انضمت اليها ما لا يقل عن 164 دولة.

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