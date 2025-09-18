الجزائر تنتخب عضواً بمجلس الاستثمار البريدي بالاتحاد البريدي العالمي

انتُخبت الجزائر اليوم عضواً في مجلس الاستثمار البريدي للفترة 2026-2029، وذلك خلال أشغال المؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي.

وحازت الجزائر 129 صوتاً من أصل 157 دولة مصوتة محتلة المرتبة الثانية ضمن أحد عشر مقعداً مخصّصاً لإفريقيا.

ويُعد هذا الإنجاز ثمرةً لمساهمات الجزائر الفاعلة داخل هياكل الاتحاد البريدي العالمي خلال الفترات السابقة، فضلاً عن حضورها المتميز في مختلف المنظمات الدولية. حيث تقلّدت مناصب قيادية تعكس التزامها. وتعزز اعتراف المجتمع الدولي بدورها الريادي في تطوير القطاع البريدي. كما يجسد هذا النجاح المكانة المرموقة التي تحظى بها الجزائر على الساحة العالمية.

وبالنظر إلى الدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الإستثمار البريدي في رسم ملامح مستقبل القطاع البريدي، ستواصل الجزائراستناداً. إلى خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية، العمل على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال دعم الابتكار. والتحسين المستمر لجودة الخدمات البريدية. تشجيع المبادرات المشتركة في مجالات الرقمنة، والخدمات اللوجستية. والخدمات المالية البريدية.تحديث أنظمة التتبع وإدارة التدفقات البريدية،

وكذا اعتماد معايير موحدة تكفل مزيداً. من الفعالية والأمن في التبادلات الدولية،

و بناء قطاع بريدي حديث، شامل وفعّال.

وتهدف الجزائر من خلال هذه الجهود إلى الإسهام في إيجاد حلول مستدامة. قادرة على مواكبة متطلبات سوق البريد العالمي وتحدياته.

ختاماً، تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البريدي العالمي يُعد منظمة متخصصة تابعة للأمم المتحدة. ويُعتبر مؤتمره أعلى هيئة تقريرية فيه. حيث يُعقد كل أربع سنوات لتحديد الاستراتيجية البريدية ورسم خارطة الطريق لدورة العمل المقبلة.