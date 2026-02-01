الجزائر تنتخب نائباً لرئيس مكتب لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة لعام 2026

انتخبت الجزائر نائباً لرئيس مكتب لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة لعام 2026، خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للجنة، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري.

ويعكس هذا الانتخاب الثقة المتجددة في الجزائر وتقديراً لالتزامها الفاعل في أعمال هذه الهيئة الأممية.

ويعد هذا التتويج ثمرة للاهتمام الذي توليه السلطات الجزائرية بالمجتمع المدني، الذي بات يؤدي دوراً متنامياً في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية.