قناة النهار الجزائر تنتصر دائما على الازمات بحكومتها وتضحيات جيشها ووحدة شعبها بقلم النهار أونلاين نشر في 15 أوت 2021 - 21:56 شارك غرِّد 69 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=972881 اقرأ أيضا "وزير الصحة :" سنرسل بواخر لإقتناء الأوكسيجين قناة النهار 29 جويلية حديث الصحافة: 4 أشهر تأخر في الإفراج عن الزيادات في معاشات المتقاعدين! قناة النهار 10 أوت تساؤلات: تبرعات وتطوع لتخفيف وطأة فيروس كورونا .. الجالية الجزائرية تتجند قناة النهار 08 أوت لقاء خاص مع الممثل "إلياس نشام" في برنامج 360 قناة النهار 30 جويلية