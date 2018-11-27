الجزائر تنخرط في الإتحاد البريدي الأورو متوسطي 

إنضم بريد الجزائر، أمس الإثنين إلى الإتحاد البريدي الأورو متوسطي بعد مصادقة الجمعية العامة الإستثنائية للإتحاد بالإجماع على هذا الانضمام

حسب بيان لمؤسسة بريد الجزائر، اليوم الثلاثاء، أن “الجمعية العامة الاستثنائية للإتحاد البريدي الأورو- متوسطي المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد بتاريخ 26 نوفمبر 2018.

صادقت بإجماع كافة البلدان الأعضاء الستة عشر الحاضرة على إنضمام بريد الجزائر لهذه المنظمة الإقليمية”.

ويعد الإتحاد البريدي الأورو متوسطي منظمة ذات طابع تقني محدودة العضوية

تتكفل أساسا بمهام تعزيز المصالح الجماعية لأعضائها في المجال البريدي

وتشجيع نقل المعرفة والتكنولوجيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وكذا تقديم بعض الخدمات الاستشارية والخبرات.

ويتكون الإتحاد البريدي الأورو متوسطي من متعاملي البريد المعينين من دول التكتلين البريديين الإقليميين في أوروبا والعالم العربي.