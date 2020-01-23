الجزائر تندد بفتح إفريقيا الوسطى وساوتومي قنصلياتهما بالعيون المحتلة

نددت الجزائر اليوم الخميس، بقرار افتتاح افتتحت جمهورية ساو تومي وبرنسيب الديمقراطية، وجمهورية إفريقيا الوسطى قنصلياتهما العامتين بالعيون.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، “أحيطت الجزائر علماً بالقرارات الانفرادية التي اتخذتها حكومات جمهورية أفريقيا الوسطى وسان تومي وبرينسيبي، لفتح التمثيل القنصلي في العيون، وهي مدينة محتلة في الصحراء الغربية”.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذه القرارات، تمثل انتهاكا جديدا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ، المتعلقة بمسألة الصحراء الغربية.

كما أنها تتعدى –تضيف وزارة الخارجية- على أسس العلاقات بين الدول الإفريقية المطلوبة للامتثال في جميع الظروف لقواعد ومبادئ الاتحاد الإفريقي، والتي تنطوي على واجب الوحدة والتضامن بين الدول المؤسسة للاتحاد.

وأكدت أن مثل هذه القرارات لا تسهم في تعزيز التفاعل المطلوب بين البلدان الإفريقية، وتخاطر بمسيرتها الحازمة نحو تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها والتي كرستها في القانون التأسيسي للاتفاقية.