الجزائر تنسحب من قمة نيودلهي بالهند

إنسحب الوفد الجزائري، اليوم الإثنين، من أشغال الدورة الـ 29 لقمة الشراكات بـنيودلهي في الهند، فور دخول ممثل الكيان الصهيوني.

وترأس الوفد الجزائري، وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني.

وانسحب الوفد الجزائري، من القاعة التي احتضنت فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة المنعقدة بالعاصمة الهندية نيودلهي، وذلك فور دخول وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قاعة الاجتماعات لإلقاء كلمته في هذه القمة.

وجاء هذا الموقف الحازم ليؤكد التزام الجزائر الثابت بمبادئها الداعمة للقضية الفلسطينية. ورفضها القاطع لأي تطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يواصل ارتكاب المجازر والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

وإلتحق بالوزير زيتوني بعد انسحابه، سفير جامعة الدول العربية لدى الهند، الذي غادر الجلسة مقاطعا كلمة وزير الاحتلال الإسرائيلي.

وشاركت الجزائر، اليوم، في افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لقمة الشراكات، التي تُعقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 2 و3 ديسمبر الجاري.

وسلط وزير التجارة الداخلية، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس الجمهورية. والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الجزائر للمستثمرين الأجانب.