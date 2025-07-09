الجزائر تنضم إلى معاهدة الصداقة والتعاون لـ”أسيان”

انضمت اليوم الأربعاء، الجزائر إلى معاهدة الصداقة والتعاون الخاصة برابطة دول جنوب شرق آسيا”.

كما جرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش افتتاح الدورة 58 لاجتماع وزراء خارجية المنظم في ماليزيا.

وقال وزير الشؤون الخارجية احمد عطاف، “إنه لمن دواعي الفخر والسرور أن أقف أمامكم اليوم وبلادي تستكمل ترسيم انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا.

كما جاء في كلمة عطاف ” أتقدّم بخالص امتناني لحكومة ماليزيا على استضافتها لمراسم التوقيع هذه وعلى الفرصة. التي أتيحت لي لأكون جزءاً من هذا الحفل الأخوي والعائلي. ” أعرب عن بالغ تقديري لجميع الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا على ترحيبها بطلب الجزائر ودعم انضمامها إلى هذه المعاهدة الهامة”.

وقال وزير الخارجية، إنّ هذا اليوم يمثل علامة فارقة في علاقات الجزائر مع رابطة دول جنوب شرق آسيا. تابعا “كيف لا ونحن نتشرف بالانضمام إلى أسرة الدول الأطراف في معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا”. “هذه الأسرة التي تجمع كل من يرى في “أسيان” مثالاً يحتذى به”. و”نموذجا يستلهم منه في جميع أنحاء العالم”.

عديد الاعتبارات

كما أضاف عطاف إنّ إقبال الجزائر على الانضمام إلى هذه الأسرة الموقرة يرتكز على العديد من الاعتبارات. التي يمكن إيجازها في ثلاثة دوافع رئيسية.

وأشار الوزير إلى أن الدافع الأول ينبع من تقديرنا وإعجابنا برابطة دول جنوب شرق آسيا التي أظهرت باقتدار. عبر ما تجسده من أنشطة وأعمال وما تحققه من نتائج وإنجازات. كيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقود التحول ويعزز الاستقرار. ويحقق الرخاء المشترك للجميع.

كما أكد وزير الدولة، “من جانبنا، نعتبر منظمة “أسيان” نموذجا متميزا للتكامل الإقليمي بإمكانه أن يلهم بحق جهودا مماثلة في جميع أنحاء العالم. وفي القارة الإفريقية على وجه الخصوص”.

أما الدافع الثاني -يضيف عطاف- “يتمثل في الرغبة القوية التي تحذونا في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون العريقة. التي تجمع الجزائر بكافة الدول الأعضاء في منظمة “أسيان”. “نسعى بانضمامنا اليوم إلى معاهدة الصداقة والتعاون إلى إضافة بعد جديد إلى هذه العلاقات الثنائية”. “بعد يشمل “أسيان” ككتلة موحدة يتصاعد صوتها الجماعي ويتنامى تأثيرها الإيجابي على الساحة العالمية”. ” ومن هذا المنطلق، نحن نطمح إلى تعزيز تفاعلنا”. و”توطيد علاقاتنا مع رابطة دول جنوب شرق آسيا من خلال إقامة حوار شراكة قطاعية”. و”نتطلع إلى دعمكم ومساندتكم في هذا الشأن”.

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