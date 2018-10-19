الجزائر تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الشرعي إبتداء من هذا الإثنين

تحتضن الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي، مؤتمر دولي ثاني يومي الإثنين و الثلاثاء القادمين بالجزائر العاصمة، حسبما أورده بيان للأكاديمية.

وسيعرف هذا المؤتمر، الذي يعقد تحت شعار “الدراسة الطبية الشرعية للكوارث”، مشاركة عدد من الدول العربية، الإفريقية، الأوروبية، وكل الفاعلين في هذا المجال من إطارات وهيئات مختصة.

وستنظم خلال المؤتمر الذي تشرف على تنظيمه وزارتي الصحة والتعليم العالي، عديد من النشاطات والمناقشات و تبادل الخبرات بين الدول.

وأوضح نفس المصدر، أن الأكاديمية تسعى إلى المساهمة مع الهيئات العلمية الأخرى.

من مختلف الإختصاصات حتى تكون همزة وصل من أجل تطوير العلوم الطبية الشرعية في الجزائر.