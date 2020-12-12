الجزائر تنظم المهرجان الدولي الثالث للكسكسي

تحتضن الجزائر بين 21 و24 ديسمبر الجاري، المهرجان الدولي الثالث للكسكسي بمشاركة طهاة من الجزائر وخارجها.

وستبث فعاليات هذه التظاهرة على مختلف قنوات التلفزيون الجزائري بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، حسب تصريح المشرفة على التظاهرة شهرازاد عيواز للاذاعة الجزائرية.

وتم تنظيم مسابقة دولية لأحسن طبق كسكسي بمشاركة ثمانية متنافسين من كل من تونس والمغرب وفلسطين ولبنان وسوريا والعراق والأردن والمكسيك بالإضافة إلى الجزائر.

كما تمت برمجة مسابقة أحسن طبق كسكسي خاصة بالهواة ستضم متنافسين مبتدئين من عدد من الولايات وأخرى خاصة بأصحاب المواهب من العاملين في مجال الطبخ والمشاركين سابقا في مهرجانات دولية.

ومن فعاليات هذا المهرجان أيضًا، “صالون الكسكسي” وهو معرض خاص بهذا الطبق سيحتضنه قصر الثقافة بالعاصمة بمشاركة جمعيات عاصمية ولكن بدون جمهور.

كما ستقام مسابقة للأطفال من خلال مشاركات في تحضير الكسكسي عبر الفيديو.

وسيكرم المشاركون الفائزين في هذه التظاهرة التي ستنظّم تحت رعاية وزارة الثقافة والفنون وبمساهمة من التلفزيون الجزائري.

ويهدف هذا المهرجان في طبعته الثالثة إلى التعريف بالكسكسي الجزائري وتنوعاته وثرائه من منطقة إلى أخرى.

يُذكر أنّ ملف تصنيف الكسكسي في تراث الإنسانية غير المادي لمنظمة اليونسكو سيتم دراسته خلال الدورة الـ 15 للجنة الحكومية المشتركة لحماية التراث الثقافي غير المادي المقرر انعقادها افتراضيًا من 14 إلى 19 ديسمبر الجاري.