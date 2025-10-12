الجزائر تنظم صالونا دوليا حول رسكلة النفايات ببعد إفريقي.. وكينيا ضيف شرف

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الصالون الدولي لاسترجاع وتثمين النفايات REVADE في طبعته التاسعة خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 من شهر أكتوبر الجاري.

تحت شعار” الإستثمار في مجال النفايات رؤية إفريقية، تنظم الغرفة الجزائرية التجارة والصناعة بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للنفايات الطبعة التاسعة للصالون الدولي لاسترجاع النفايات بقصر المعارض الصنوبر البحري جناح «U».

جاء تنظيم هذا المعرض في إطار التزام الغرفة بدعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال التسيير البيني.

ستتميز هذه الطبعة ببعدها الإفريقي حيث ستكون جمهورية كينيا ضيف شرف الطبعة. بمشاركة عدد من الدول الإفريقية والمؤسسات الاقتصادية والهيئات الحكومية. إلى جانب الفاعلين في مجالات الابتكار البيني والاستثمار في الاقتصاد الأخضر.

وبعد هذا الحدث من بين أبرز الفعاليات المعنية بتطوير وتحديث الأنشطة المخصصة للاقتصاد الدائري.

وسيعرف الصالون مشاركة عدد كبير من المؤسسات الجزائرية والدولية الناشطة في مجالات جمع، نقل، فرز، تسيير وإعادة تدوير النفايات.

حيث ستتيح هذه الفعالية الفرصة للمتخصصين في القطاع المناقشة أحدث التوجهات والتقنيات في مجال تسيير النفايات وتحقيق الاستدامة البينية.