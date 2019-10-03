الجزائر تنظم مؤتمرا للتعريف بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية

ستنظم وزارة التجارة مؤتمرا، للتعريف بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تحدياتها و إستراتيجيتها، المتخذة من أجل تفعيل أمثل لهذه المنطقة.

وسيتم تنظيم المؤتمر يوم 07 أكتوبر بالمركز الدولي للمؤتمرات، نادي الصنوبر.

وسيهدف هذا المؤتمر للتعريف بالآليات المختلفة التي تسعى لتأسيس هذه المنطقة.

وكذا توعية المتعاملين الاقتصاديين ووكالات دعم التجارة الخارجية، بالفرص التجارية التي توفرها هذه السوق القارية.

بالإضافة إلى الآفاق المتعلقة بتنمية التجارة البينية بين البلدان الافريقة.

كما يتضمن برنامج هذا المؤتمر عدد من الورشات وعروض من قبل شخصيات اقتصادية جزائرية وافريقية، ومداخلات لممثلي هيئات اقتصادية إقليمية.