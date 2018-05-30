الجزائر تنظّم الجائزة الدولية للقرآن الكريم في طبعتها الخامسة عشرة

نظمّت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جائزة الجزائر الدولية للقرآن الكريم وتفسيره وتجويده لعام 2018، في طبعتها الخامسة عشرة.

الجائزة تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وستمتد من الفترة 20 إلى 26 رمضان 1439، الموافق لـ 5 إلى 11 جوان 2018.

وستتم فعاليات الإفتتاح بقصر المعارض الصنوبر البحري بحضور الوزراء والسفراء والشخصيات الوطنية الدينية.

بالإضافة إلى جمع غفير من الأئمة وشيوخ الزوايا وطلبة العلم.

بينما ستتواصل الفعاليات القرآنية في فندق “السوفيتال”.

يشار إلى أنّ الجائزة ستشهد مشاركة 53 دولة منها 10 دول فيها جاليات مسلمة.

إضافة إلى 15 متسابقا ومتسابقة من صغار حفظة القرآن الكريم.