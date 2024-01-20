الجزائر تنفي مزاعم تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز

نفت وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مرازعم تقديمها مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية نقل موقع مزعوم على شبكة الأنترنت لتحالف دول الساحل إدعاءات لا اساس لها من الصحة زعمت كذبا أن الجزائر قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز.

وأوضحت الخارجية الجزائرية في بيانها أنه ووفقا لذات الموقع الجزائر قامت بإدراج أحكام الوثيقة الختامية للقمة تتعلق بإتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وبهذا ينفي الوفد الجزائري رسميا أنه إتخد مثل هذه المبادرة إن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول الازمة المالية. وتم تننيه منذ إجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الإنحياز. وهذه اللغة تخص حركة عدم الإنحياز تحديدا ولم تتدخل الجزائر في اي وقت من صياغتها.