الجزائر تنهي الألعاب الإفريقية الشاطئية في الصدارة

بصمت العناصر الوطنية على مشاركة تاريخية، في الألعاب الإفريقية الشاطئية “الحمامات 2023” التي اختتمت أمس الجمعة.

وأنهت الجزائر المنافسة التي جرت ما بين الـ 23 والـ 30 جوان المنقضي بتونس، في صدارة الترتيب العام.

وجاء تصدّر رياضيي المنتخب الوطني، للمشهد الإفريقي، بعد حصدهم 34 ميدالية، بواقع 15 ذهبية و7 فضية و12 برونزية.

وتفوّقت بذلك، على البلد المضيف تونس، الذي جاء في الوصافة بـ 39 ميدالية، منها 13 ذهبية و12 فضية و14 برونزية.

فيما عاد المركز الثالث للمغرب، بواقع 21 ميدالية، منها 8 ذهبية و10 فضية و3 برونزية.