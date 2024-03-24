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الرياضة

الجزائر تنهي الألعاب الإفريقية في المركز الرابع

بقلم محمد لمين صحراوي
الجزائر تنهي الألعاب الإفريقية في المركز الرابع
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اختتمت أمس السبت، الطبعة الـ 13 للألعاب الإفريقية بأكرا بغانا، والتي جرت ما بين الـ 8 والـ 23 مارس الجاري.

وبصم الرياضيون الجزائريون على مشاركة مشرفة للغاية في المحفل القاري. ونجحوا في جمع 114 ميدالية متنوعة، بواقع 29 ذهبية و38 فضية و47 بروننزية.

وبذلك، أنهت الجزائر دورة الألعاب الإفريقية “غانا 2023” رابعة، خلف كل من مصر بـ 191 ميدالية (102 ذهبية، 47 فضية و42 برونزية) ونيجيريا بـ 121 ميدالية (47 ذهبية، 34 فضية و40 برونزية)، وجنوب إفريقيا بـ 106 ميدالية (32 ذهبية ومثلها فضية و42 برونزية).

Peut être une image de texte qui dit ’STHAFRICAN 15TH GANES ACCRA 2023 MEDAL TABLE 1 2 TOTAL 102 47 42 34 32 191 121 40 EGYPT NIGERIA 47 SOUTH AFRICA 32 ALGERIA 29 TUNISIA 42 © 106 4 5 6 7 38 47 114 22 27 39 88 19 29 20 8 ☆ 68 9 12 14 GHANA MOROCCO ETHIOPIA MAURITIUS KENYA 35 9 8 5 10 22 9 5 11 25 8 8 21 37’

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