الجزائر تنهي الألعاب الإفريقية في المركز الرابع

اختتمت أمس السبت، الطبعة الـ 13 للألعاب الإفريقية بأكرا بغانا، والتي جرت ما بين الـ 8 والـ 23 مارس الجاري.

وبصم الرياضيون الجزائريون على مشاركة مشرفة للغاية في المحفل القاري. ونجحوا في جمع 114 ميدالية متنوعة، بواقع 29 ذهبية و38 فضية و47 بروننزية.

وبذلك، أنهت الجزائر دورة الألعاب الإفريقية “غانا 2023” رابعة، خلف كل من مصر بـ 191 ميدالية (102 ذهبية، 47 فضية و42 برونزية) ونيجيريا بـ 121 ميدالية (47 ذهبية، 34 فضية و40 برونزية)، وجنوب إفريقيا بـ 106 ميدالية (32 ذهبية ومثلها فضية و42 برونزية).